Mercato NBA, si riapre la finestra di trade per Donovan Mitchell: a che punto siamo

Che gli Utah Jazz siano entrati in una nuova fase della loro storia è ormai assodato. Resta da chiarire se il corso che ripartirà da Will Hardy in panchina avrà tra i protagonisti anche Donovan Mitchell. I rumors attorno al nome del giocatore, rinforzatisi nel corso della Summer League nel mese di luglio, hanno dato un po’ di tregua prima di tornare ad agitare le acque del mercato NBA. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Utah Jazz e New York Knicks hanno ripreso a discutere dell’opportunità di uno scambio.

Donovan Mitchell può davvero lasciare gli Utah Jazz?

Lo status dell’atleta, che da tre stagioni conquista un posto All-Star rendono complessa la ricerca di una quadra. Va detto che Utah non ha né urgenza né volontà di privarsi di Mitchell nel breve termine, stante soprattutto quanto ricavato dalla trade che ha portato Rudy Gobert in Minnesota. Tra le squadre che monitorano l’evolversi della situazione Mitchell anche Washington Wizards e Charlotte Hornets.

