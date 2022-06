Mercato NBA, Will Hardy è il prossimo allenatore degli Utah Jazz

Ci siamo: gli Utah Jazz sono pronti ad accogliere il loro nuovo allenatore. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, la franchigia di Salt Lake City avrebbe deciso di avanzare un’offerta nei confronti di Will Hardy. Danny Ainge e il suo front office sono stati sottoposti ad un ampio processo di ricerca che includeva ex allenatori, migliori assistenti, allenatori della G League ed ex giocatori. Will Hardy – etichettato come il miglior assistente dello staff di Boston di Ime Udoka – è emerso come il forte favorito.

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, Hardy firmerà nelle prossime ore un contratto quinquennale. Hardy – 34 anni – sarà l’allenatore più giovane dell’intera NBA. C’è anche da sottolineare un’aggiunta al front office dei Jazz con l’ingresso di David Fizdale con il ruolo di associate GM. Dopo 18 stagioni come capo e assistente allenatore in NBA, Fizdale passerà dietro la scrivania e lavorerà a stretto contatto con il GM Justin Zanik e il CEO Danny Ainge.

Will Hardy and the Jazz are finalizing a five-year contract to make him the franchise's next coach, sources tell ESPN. Hardy, 34, will be the youngest active coach in the NBA. https://t.co/uISUNbadGJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022

