Zion Williamson stanco delle critiche: sarà questa la stagione NBA del rilancio?

Il ricchissimo contratto firmato in estate con i New Orleans Pelicans ha indubbiamente regalato a Zion Williamson alcune certezze in più dopo momenti difficili. Forte della fiducia della squadra, sempre dalla sua parte, l’ex prima scelta assoluta al Draft 2019 deve ritrovare ora le giuste sensazioni sul campo, che manca da troppo tempo: un’intera stagione NBA.

Intervistato da GQ, Zion Williamson ha descritto senza troppi giri di parole il proprio stato d’animo attuale, una condizione psicologica messa alla prova dai vari infortuni e incidenti di percorso di questi mesi:

“Potrei star qui a spiegare, ma nessuno proverà davvero ciò che ho provato io. Il piede era rotto e non potevo guarire come per magia. È stato complesso perché amo la pallacanestro ma l’infortunio ha aggiunto al dolore l’odio [ e le critiche ndr.] da parte di persone che non conosco. Il tutto ha cominciato a pesare e darmi fastidio.”

