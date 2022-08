Mercato NBA, i Jazz non hanno fretta di scambiare Donovan Mitchell

Calma piatta sul fronte Donovan Mitchell. La stella degli Utah Jazz sembra ormai prossimo alla partenza dopo che la franchigia gestita da Dannie Ainge ha deciso di smantellare il roster degli ultimi anni. Fuori Rudy Gobert, Royce O’Neale, Joe Ingles su tutti e dentro una manciata di future prime scelte. All’appello manca solo Mitchell, anche se i Jazz sembrano disposti a mantenerlo a roster almeno fino all’inizio della prossima stagione.

Una delle presunte candidate per raggiungere Donovan Mitchell sarebbe New York, coi Knicks che dopo la firma di Jaylen Brunson vogliono puntare ad un back court di primo livello. La parti però, sembrano ancora distanti.

Sources: The Lakers, Knicks and Jazz discussed a three-team trade with Donovan Mitchell landing in New York, Patrick Beverley and another key Jazz player to the Lakers, Russell Westbrook on the move, and draft picks to Utah. More details on @hoopshype. https://t.co/AejGhQPKVK

— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 5, 2022