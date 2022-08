NBA, Andre Iguodala: “Kevin Durant dovrebbe restare ai Nets”

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Point Forward Podcast, Andre Iguodala, ex compagno di Kevin Durant ai Golden State Warriors, ha espresso chiaramente il proprio parere in merito al desiderio di KD di lasciare i Brooklyn Nets via trade:

“Durant dovrebbe restare ai Brooklyn Nets. Parliamo di una piazza cestistica significativa, di un matrimonio sportivo ottimale per il bene del gioco e di un ragazzo che deve necessariamente capire in prima persona come aiutare la squadra e far crescere i compagni. Non vedo altre soluzioni per risolvere la situazione che si è venuta a creare, se non scendere in campo e giocare”.