Il calendario della stagione NBA 2022-2023 verrà svelato mercoledì

Gli addetti ai lavori continuano a pubblicare spoiler riguardo alcune partire della stagione NBA 2022-23, ma l’attesa per il calendario completo è quasi finita. Secondo quanto riportato da Marc Stein, la lega ha pianificato di svelare il programma nella giornata di mercoledì. Non c’è ancora l’orario ufficiale, ma potrebbero essere le 21:00 ore italiane. Ad oggi, sappiamo solamente alcune partite in programma durante il prossimo NBA Christmas Day, così come per i primi giorni di regular season.

Natale NBA 2022

Warriors – Grizzlies

Nuggets – Suns

Mavericks -Lakers

Knicks – Sixers

Celtics – Bucks

18 ottobre

Warriors – Lakers

Celtics – Sixers

19 ottobre

Suns – Mavericks

Pelicans – Brooklyn

20 ottobre

Lakers – Clippers

21 ottobre

Wolves – Jazz

27 dicembre

Mavericks – Knicks

19 gennaio

Warriors – Celtics

