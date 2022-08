NBA, coach Silas ne è certo: “La prossima stagione sarà speciale per Houston”

Dopo aver premuto il pulsate reset dopo le notevoli cavalcate ai vertici NBA con James Harden, gli Houston Rockets sono ora in pieno rebuild. La squadra è una delle più giovani dell’intera lega e il roster rispetto alla scorsa stagione non è cambiato molto. Le premesse sono quelle di un altr’annata alla caccia della pick più alta al futuro Draft, ma coach Stephen Silas ha altre sensazioni:

L’entusiasmo in casa Rockets non si limita all’atmosfera durante gli allenamenti ma anche al progresso che la giovane stella dei team Jalen Green sta facendo. Se n’è ben accorto Silas, che continua così su di lui:

Stephen Silas on Jalen Green:

“We’ll see more deep range shots. Last year, he would get to his stepback, and he would look a little off-balance because he was weaker in his core. All those stepbacks that he shoots, they’re a lot more compact, and stronger.” 👀#Rockets pic.twitter.com/4KE2NtR2uE

