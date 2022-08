Mercato NBA, Gorgui Dieng torna ai San Antonio Spurs

I San Antonio Spurs hanno ufficializzato la firma di Gorgui Dieng. A riportare la notizia Shams Charania che aggiunge come l’accordo preveda un anno di contratto. Le cifre non sono state rese note ma tutto porta a pensare che possa trattarsi di un contratto minimo per i veterani o comunque in linea con l’idea della franchigia di risparmiare per avere parecchio spazio in Salary Cap in vista della prossima free agency.

Per il centro senegalese è un ritorno alla corte di Gregg Popovich. La stagione 2020-2021 lo ha visto spendere 38 partite tra Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. Per quest’ultimi aveva mantenuto medie di 5.3 punti, 2.6 rimbalzi e 1.2 rimbalzi. La scorsa stagione aveva vestito la maglia dei Atlanta Hawk con analoghe statistiche.

Il roster di San Antonio al momento conta 20 giocatori.

Free agent center Gorgui Dieng has agreed to a one-year deal with the San Antonio Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 5, 2022

