Con i New York Knicks Carmelo Anthony è stato uno dei migliori giocatori visti in NBA, così come Kevin Durant è esploso a Oklahoma per confermarsi a Golden State: due dei migliori marcatori che, nei loro periodi migliori, hanno dato spettacolo sul parquet. Se ne dovesse scegliere uno, Draymond Green sceglierebbe Melo per la tecnica e il mindset che aveva in quegli anni.

Draymond Green: “Melo si accendeva più facilmente, ma è una scelta difficile”

Kevin Durant è ancora un giocatore devastante, tanto che molte squadre NBA stanno cercando di accaparrarselo, mentre Carmelo Anthony si è perso un po’ negli anni: i suoi periodi migliori sono stati a Denver e soprattutto New York, dove con la maglia dei Knicks ha segnato 10.186 punti in 412 partite. Draymond Green, intervistato da The Volume Sport, ha affermato che in un’ipotetica scelta avrebbe preso Melo come compagno di squadra, anche se nei loro prime time era entrambi devastanti:

“Wow! Chi sceglierei tra Carmelo e KD nei loro prime time? Direi Melo e ti spiego il motivo: giocavamo contro di lui al Garden, era il mio primo o secondo anno nella lega; Melo riceve la palla in post basso, è di spalle e ho la sua spalla sul mio petto: forse ho fatto fallo o forse no, ma sbaglia il tiro. Si rivolge all’arbitro e grida ‘FISCHIA QUEL C***O DI FALLO’. Nell’azione successiva, ha rifatto la stessa identica mossa e ha preso il fallo. È una cosa incredibile per me perché come difensore ci saranno dei momenti in cui sarai in difficoltà, serate più difficili in termini di abilità. Basta anche un tiro libero per sbloccare un giocatore e sapere che Melo accendersi così facilmente e andare in lunetta è il motivo per cui lo scelgo. Ma non è una scelta facile: qualunque scelta facciate non ve ne pentireste”

