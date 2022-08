Mercato NBA, Kevin Durant vuole i Celtics. I 76ers si inseriscono nella corsa.

Dopo aver comunicato alla dirigenza dei Brooklyn Nets che i Miami Heat e i Phoenix Suns sarebbero state le sue due destinazioni preferite, Kevin Durant aggiunge un’altra possibile landing zone alla trade che sta caratterizzando l’offseason 2022/23.

E’ infatti notizie di poche ora fa l’apprezzamento di KD35 nei confronti dei Boston Celtics, lui che non ha nascosto il desiderio di giocare insieme al Defensive Player of the Year in carica Marcus Smart. I rumors su una possibile trade tra Nets e Celtics non sono certo una novità, con lo stesso Jayson Tatum che recentemente ha commentato questo scenario. Ora però, con “l’approvazione” di Kevin Durant, le parti potrebbero aver trovato l’accelerata che mancava.

Kevin Durant sees the Celtics as a desired landing spot. Durant also would like to play with Marcus Smart if he's traded to the Celtics (via @IanBegley) https://t.co/eO3W9L7G2e pic.twitter.com/hEiGpgAagi — SNY (@SNYtv) August 10, 2022

Non solo Boston, anche i Philadelphia 76ers alla corte di Kevin Durant

Nel valzer dei nomi interessati alle prestazioni di Kevin Durant, una squadra su tutte sembra aver preso credibilità. Le indiscrezioni infatti vedono anche i Philadelphia 76ers in piena corsa per il 12 volte All-Star, destinazione che non dispiacerebbe nemmeno al giocatore stesso.

Kevin Durant reportedly views the Philadelphia 76ers and Boston Celtics as ‘desired landing spots,’ per @IanBegley pic.twitter.com/IhkmNsJb47 — NBACentral (@TheNBACentral) August 10, 2022

L’affare sarebbe possibile solamente mettendo al centro dello scambio Tobias Harris, profilo ideale dal punto di vista salariale ma certo non la stella o il giovane prospetto che i Nets stanno cercando. Lui e il giovane Tyrese Maxey sarebbero gli indiziati certi per un cambio di casacca, vedremo quale offerta i Brooklyn Nets decideranno di accettare.

Leggi anche

NBA preseason 2022-2023, ecco il calendario dei Golden State Warriors

Mercato NBA, Gorgui Dieng torna ai San Antonio Spurs

NBA, Austin Reaves sulla rivalità con i Clippers: “La trovo molto stimolante”