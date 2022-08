NBA preseason 2022-2023, ecco il calendario dei Golden State Warriors

I Golden State Warriors hanno ufficializzato il calendario della loro preseason, in vista dell’inizio della stagione NBA 2022-2023. I campioni in carica avranno sin da subito tutti gli occhi puntati addosso e dovranno dimostrare sin dalle amichevoli la voglia di ripetere il successo dell’anno precedente.

Le prime due partite verranno disputate in Giappone il 30 settembre e 2 ottobre contro gli Washington Wizards alla Saitama Super Arena. Per entrambe le franchigie sarà la prima volta in assoluto nell’estremo oriente. Il Giappone sarà la sesta destinazione straniera visitata dagli Warriors, dopo Canada, Cina, Messico, Francia e Spagna.

In seguito alla trasferta in oriente, i californiani faranno ritorno a San Francisco. Affronteranno domenica 9 ottobre i Los Angeles Lakers, martedì 11 ottobre i Portland Trail Blazers ed infine venerdì 14 ottobre i Denver Nuggets.

Ecco il programma nel dettaglio:

Mark your calendars 📝@kpthrive || 2022-23 Preseason Schedule pic.twitter.com/Cu6SARj6Mg — Golden State Warriors (@warriors) August 10, 2022

