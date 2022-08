NBA, Jayson Tatum sulla possibile trade per Durant: “Non penso a ciò che non posso controllare”

Nonostante Jayson Tatum non sia mai stato inserito credibilmente in nessuna possibile trade o rumor che sia in questa finestra di mercato, lo stesso non si può dire per alcuni dei suoi compagni ai Boston Celtics.

E’ da settimane infatti che gli addetti ai lavori speculano su un possibile scambio che possa portare nel Massachusetts la stella dei Brooklyn Nets Kevin Durant, da quando KD35 ha richiesto alla franchigia di Sean Marks di essere tradato. Il pacchetto che dovrebbe portare l’ala alla corte di coach Udoka sarebbe composta da alcuni pezzi importanti della rotazione Celtics tra cui Derrick White, Robert Williams III, Marcus Smart e soprattutto Jaylen Brown. Una trade che smantellerebbe all’istante la squadra che solo pochi mesi fa si è giocata l’anello contro i Golden State Warriors.

Jayson Tatum: “A seguire ciò che dicono i media si diventa pazzi”

Trade o non trade, Jayson Tatum conosce il mondo NBA da abbastanza tempo da sapere come affrontare questo tipo di pressione mediatica e i continui rumors:

“Questo è il mondo in cui viviamo. Escono sempre voci e indiscrezioni, ma da fonti anonime. E comunque riescono sempre ad arrivare a ESPN o Twitter o altro. Quindi la verità è che non puoi mai sapere se è vero o no. L’unico scopo è che se ne parli, vogliono solo speculare. Se presti troppa attenzione a ciò che viene detto alla TV finisci per diventare pazzo, e questa è una cosa che devi imparare a capire per salvaguardarti. […] Io mi limito a pensare a ciò che posso controllare, il resto lo lascio agli altri. E’ questo il mio mantra”

On the latest episode of the Celtics Lab Podcast, I asked Jayson Tatum about how he personally deals with trade rumors and noise. Via @ CelticsWire pic.twitter.com/Oj4t4Y3bsM — Dr. Justin Quinn (@justinquinnn) August 5, 2022

