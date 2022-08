Mercato NBA, l’affare Donovan Mitchell potrebbe innescare una trade a tre

Secondo quanto riferito da Michael Scotto, ci sarebbe stato un incontro tra Los Angeles Lakers, Utah Jazz e New York Knicks per discutere l’effettiva realizzabilità di una trattativa a tre squadre capace di soddisfare le esigenze di tutte le franchigie coinvolte.

A tal proposito, i Los Angeles Lakers, interessati a scambiare Russell Westbrook per esigenze tecniche ed economiche, si sarebbero inseriti nella trattativa ben dopo l’inizio effettivo della medesima, partita come semplice scambio lineare tra Jazz e Knicks.

Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Hoops Hype, qualora tale operazione dovesse concretizzarsi effettivamente in un futuro prossimo, Utah acquisirebbe Russell Westbrook ed un numero considerevole di scelte future delle altre due franchigie coinvolte nello scambio, mentre New York avrebbe finalmente occasione di garantirsi le prestazioni sportive di Donovan Mitchell, a costo di tagliare qualche contratto pesante (come quello di Derrick Rose) per offrire alla guardia il massimo salariale. Ai Lakers andrebbero invece Patrick Beverly ed un giocatore tra Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic e Malik Beasley.

Inoltre, secondo quanto trapela da fonti interne a Utah, la dirigenza Jazz vorrebbe ottenere il massimo numero di scelte future da questa trade, in modo tale da poter procedere dichiaratamente con le operazioni di ricostruzione.

