NBA, Damian Lillard inaugura il suo Formula Zero Camp per i futuri giocatori NBA

Damian Lillard, oltre che essere un campione sui campi NBA, continua a prodigarsi per l’ambiente della pallacanestro e i giovani talenti del basket americano. Recentemente, il 6x All-Star ha inaugurato il suo Formula Zero Camp, un progetto che vuole riunire i migliori giovani del basket collegiale e delle high school del paese. Lo scopo non è solo quello di fornire delle clinics sui fondamentali del gioco e sugli aspetti tecnici, ma vuole dare a questi ragazzi i giusti strumenti per potere gestire un loro futuro nel mondo della pallacanestro, mentalmente e caratterialmente.

Il Formula Zero Camp è un camp a tutto tondo, che lo stesso Damian Lillard descrive così:

“Succede spesso che i giovani talenti vengano circondati da leccac*lo, approfittatori e gente che vuole sfruttarli. Vengono messi in una posizione in cui cominciano a pensare che gli sia tutto dovuto, è una mentalità becera che li allontana dai veri valori. Devono imparare cosa significa lavorare e guadagnarsi ciò che raggiungono. Devono imparare il sacrificio, il saper assorbire le critiche e il farsi allenare senza presunzione. Quando arrivano al basket professionale e il loro talento non basta, sono queste le cose che possono mandarti avanti. Devi avere le spalle larghe e sapere come gestire determinati momenti”

Damian Lillard had a lot to say today regarding the current culture around young basketball players and yes men.

He says his Formula Zero Camp is about teaching kids how to have the characteristics beyond talent in order to survive and stick in the NBA. pic.twitter.com/8WfiacLqwg

— Brenna Greene (@BrennaGreene_) August 5, 2022