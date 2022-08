Mercato NBA, Kent Bazemore firma per i Sacramento Kings

Dopo 16 anni di astinenza Playoff, i Sacramento Kings sono pronti ricalcare i palcoscenici della post season NBA. Gli sforzi del front office californiano hanno certamente cambiato il profilo del roster negli ultimi mesi, soprattutto dopo la pirotecnica trade che ha spedito Tyrese Haliburton in Indiana per Domantas Sabonis. Con Kent Bazemore, si aggiunge un altro tassello.

Free agent forward Kent Bazemore has agreed to a one-year deal with the Sacramento Kings, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2022

E’ infatti notizie di poche ore fa la firma del veterano, che la scorsa stagione ha vestito la maglia dei Los Angeles Lakers. Kent Bazemore, che con i Kings trova un accordo di un anno al minimo, torna così a Sacramento dopo la stagione 2019/20.

Kent Bazemore per aumentare le speranze Playoff dei Kings

La firma non è di quelle che spostano gli equilibri, ma la solidità di Bazemore non potrà che aiutare un team avaro di esperienza. Il suo profilo da 3&D ha subito un crollo di credibilità dopo la stagione a LAL –30% da tre coi gialloviola, prima di perdere minutaggio ed uscire dalle rotazioni- ma l’intesa con coach Mike Brown potrebbe essere fattore decisivo. Per il nuovo capo allenatore infatti, Bazemore ha già giocato in forza ai Golden State Warriors.

