Mercato NBA, i Blazers pianificano il taglio di Bledsoe

I Portland Trail Blazers taglieranno con ogni probabilità Eric Bledsoe. Il veterano è arrivato nell’Oregon lo scorso febbraio, nello scambio che ha portato Norman Powell e Robert Covington ai Los Angeles Clippers. Diverse squadre potrebbero metterlo nel mirino una volta diventato free agent.

Motivi contrattuali

Le strade dei Blazers e di Eric Bledsoe sono prossime a separarsi per motivi principalmente contrattuali. Il classe ’89 dovrebbe ricevere interamente un pesante salario pari a 19.3 milioni di dollari, per la stagione 22/23, se non tagliato entro il 10 luglio. Secondo TheScore, se tagliato entro quel giorno guadagnerebbe soltanto 3.9 milioni.

Bledsoe ha firmato nel 2019 un’estensione contrattuale di quattro anni a 70 milioni di dollari con i Milwaukee Bucks. Una volta diventato free agent potrebbe trovare facilmente una nuova avventura.

L’ex prodotto di Kentucky ha avuto una media di 9.9 punti, 4.2 assist e 3.4 rimbalzi, tirando con il 42.1% dal campo e il 31.3% dai tre punti, in 54 partite con i Clippers, prima di essere spedito ai Blazers. Bledsoe, però, non è mai sceso in campo con Portland a causa di problemi al tendine di Achille.

