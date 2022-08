Mercato NBA, Duane Washington firma con i Phoenix Suns

Secondo le indiscrezioni riportate da Adrian Wojnarowski, giornalista di punta della redazione di ESPN, Duane Washington ha firmato nelle scorse ore un two-way contract con i Phoenix Suns. Tale accordo permetterà all’ex giocatore degli Indiana Pacers, divenuto free agent al termine della scorsa stagione, di alternarsi tra NBA e G-League nel corso della stagione 2022-2023.

Free agent G Duane Washington Jr., has agreed on a two-way contract with the Phoenix Suns, his agent Shayaun Saee of @OneLegacySports tells ESPN. Washington, 22, averaged 9.9 points for the Pacers in 48 games last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2022