Mercato NBA, Jazz e Wizards su Collin Sexton?

Secondo quanto scrive Sam Amico di Hoops Wire tra i team interessati alla guardia dei Cleveland Cavaliers Collin Sexton ci sarebbero anche gli Utah Jazz e i Washington Wizards.

Il giocatore quest’estate ha attirato parecchio interesse da parte di varie squadre in momenti di rebuilding, segno di come venga visto all’interno della lega come una preziosa risorsa per costruire una squadra vincente, un diamante ancora grezzo che sta aspettando di essere lavorato e rifinito.

Il reporter aggiunge che i Cavs hanno intenzione di confermare il giocatore, di cui si priverebbero solo in caso di sign-and-trade.

Sexton lo scorso anno ha avuto difficoltà a scendere in campo per un problema al menisco. Sono state solo 11, infatti, le partite che lo hanno visto protagonista. Troppo poche per un ragazzo che nella stagione 2020-2021 aveva fatto vedere sprazzi di un talento genuino mantenendo medie di assoluto livello (24.3 punti a sera).

