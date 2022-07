NBA Summer League, trionfo dei Portland Trail Blazers

Portland avrà almeno un anello in questa stagione, e sarà quello della Las Vegas NBA Summer League. I Blazers hanno superato i Kicks 85-77 in una partita ben controllata che li ha visti condurre fino a 16 punti. A guidare la danza è stato il duo composto da Brandon Williams (22 punti e 5 assist) – Trendon Watford (19 punti, 7 rimbalzi, 3 palle rubate). È proprio Watford ad essere stato nominato anche MVP del match.

Portland ha perso solo una partita in Summer League. Dall’altra parte, Quentin Grimes (19 punti) e Miles McBride (17 punti, 6 rimbalzi e 3 assist) non sono riusciti a trascinare New York alla vittoria.

