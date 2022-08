NBA, Shaq attacca Durant: “Facile volere una contender”

Shaquille O’Neal non le ha mai mandate a dire a nessuno. È risaputo che l’ex stella NBA – ora analista per TNT – non si faccia grandi remore a criticare atteggiamenti o scelte degli attuali atleti NBA e per certi versi risultano anche divertenti i suoi battibecchi che ormai sono diventati virali.

Avevamo parlato solo poche settimane fa di come ritenesse che i suoi Lakers del 2001 fossero migliori degli Warriors del 2017 e della sua provocazione nel ritenersi il giocatore più decisivo della storia dell’NBA.

L’ultima delle sue vittime è stata Kevin Durant, pesantemente criticato per le scelte che sta prendendo:

Critiche dirette a Durant che potrebbero essere espanse anche ad altri atleti che hanno preso queste decisioni professionali. Incalzato telefonicamente sull’argomento se i Celtics facciano bene a considerare uno scambio che possa comprendere Jaylen Brown, Shaquille ha risposto così:

Parole che fanno eco a quelle di Paul Pierce che solo qualche giorno fa negava come i Celtics avessero bisogno di stravolgere il loro mercato:

Qui sotto l’estratto dal programma “The Rich Eisen Show” in cui O’Neal è stato ospite.

"When you put a house together, you should live in it…You, as a leader, should make it work, but you don't want to make it work, I guess…You know he's probably trying to get to a contender. It's easier that way."

Shaq on Kevin Durant's trade request 😳pic.twitter.com/xxgMLBukSg

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 2, 2022