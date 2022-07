In un’intervista prima della serata degli ESPYS, gli Oscar dello sport americano, Steph Curry ha affermato che in un’ipotetica sfida tra gli Warriors del 2017 e i Lakers 2001 sarebbe stata la sua squadra a vincere. Una dichiarazione che non è piaciuta a Shaquille Shaq O’Neal che, nel suo podcast, è convinto che i suoi Lakers ne sarebbero usciti vincitori.

Shaq: “Bloccherei facilmente Curry e il suo tiro da tre”

Secondo il numero 30 di Golden State i suoi Warriors del 2017 vincerebbero la partita contro i Lakers ’01 grazie alle loro spiccate doti di realizzare tiri da tre. Una qualità che, aggiunta alla difficoltà di marcare lui, KD e Thompson, rendono scontato l’esito della partita. Alle dichiarazioni di Curry ha risposto Shaq durante il suo podcast:

“La mia squadra era 15-1 (ai Playoff), è la migliore di sempre. Ho detto che avremmo vinto perché chi difenderebbe me e Kobe? Lui ovviamente pensa di vincere: non sa chi potrebbe difendere su di me, ma neanche chi potrebbe difendere lui e Klay. Per lui un tiro da 3 punti è meglio di uno da 2. Ecco la mia risposta: una volta che sono caldi e avranno preso il ritmo di tiro, sarà: ‘D-Fish, mandali nel cerchio, li distruggerò’. Una volta sbattuti a terra, continueranno con il tiro da 3? Ogni volta che siamo su di loro dietro la linea dei 3 punti, dovranno muoversi. Quando ti muovi, avrai paura di cadere. Li esporrò tutti: Steph, klay e KD, li prenderò a calci in culo”

Come fermare gli Warriors del 2017

Nella sua risposta a Curry, Shaq spiega anche come avrebbe fermato gli Warriors del 2017:

“No, non lasceremo spazi aperti ai tiratori. Non li raddoppieremo, ma li metteranno contro di me, me li porteranno e sai chi segnerà molti punti? Vuoi sapere qual è il suo nome? Probabilmente Andrew Bogut. Andrew Bogut probabilmente segnerà 15-20 punti. Non lasceremo che Steph prenda il ritmo nel tiro da 3 punti. Quando si muove, lo dirigi verso di me che lo blocco”

Leggi anche:

NBA, Jalen Brunson: “Giocare ai Knicks un’occasione speciale per me”

Mercato NBA, Mac McLung firma con i Golden State Warriors

NBA, Philadelphia 76ers pronti a costruire un’arena di proprietà