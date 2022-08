NBA, DeMar DeRozan trova l’accordo per il rinnovo con Nike

Come riportato da Shams Charania di The Athletic, DeMar DeRozan ha rinnovato il suo contratto con Nike. Con questo accordo quadriennale, DeRozan, rimane il volto della linea creata dall’azienda in onore di Kobe Bryant.

Fresh off making All-NBA second team, Chicago Bulls star DeMar DeRozan is signing a new four-year deal with Nike that keeps him as the featured face of Kobe Bryant’s iconic line, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2022