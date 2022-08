NBA, JaMychal Green si accorda con Golden State

JaMychal Green è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors. A comunicarlo è la stessa franchigia con un comunicato ufficiale attraverso la propria pagina Twitter.

La scorsa stagione Green ha indossato la maglia dei Denver Nuggets giocato 67 partite (di cui 8 da titolare) mettendo a segno una media di 6.4 punti e 4.2 rimbalzi in 16.2 minuti per allacciata di scarpe. Quest’estate Green era stato scambiato la notte del Draft in direzione Oklahoma dove stava lavorando al buyout. Il suo contratto da 8.2 milioni di dollari scadrà la prossima stagione.

Il prodotto nell’Università dell’Alabama ha alle spalle 487 partite NBA spese tra San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, il che lo rendono un ottimo veterano in uscita dalla panchina e consigliere per i giovani a roster.

