NBA, DeMar DeRozan in corsa per l’MVP: il podio di JJ Redick

JJ Redick ha dismesso senza gran fatica i panni di giocatore e ora si disimpegna a suo modo anche dietro al microfono. Ospite di NBA Today, la nuova trasmissione ESPN condotta da Malika Andrews, l’ex veterano NBA ha proposto un personalissimo podio per le candidature al premio di MVP. In fondo, non è mai troppo presto. Nella rosa di nomi anche DeMar DeRozan, a suo agio nel nuovo contesto ai Chicago Bulls

JJ Redick non ha dubbi. Il nome di DeRozan merita la giusta considerazione:

"If you were to have an MVP power rankings as of today, I'd put DeMar DeRozan third after Steph and KD."

👀 @jj_redick pic.twitter.com/r85AAcjh9Y

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 16, 2021