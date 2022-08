NBA, Gregg Popovich rende omaggio Bill Russell: “Ha reso il mondo un posto migliore”

Tantissimi tra amici, colleghi e addetti ai lavori hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Bill Russell, rendendo onore alla sua memoria. L’ultimo in ordine cronologico è Gregg Popovich, allenatore dei San Antonio Spurs, che si è lasciato andato ad alcune parole per omaggiare la figura di Russell.

“La sua eredità vivrà per sempre…Aveva una forza straordinaria sia come atleta che come uomo, un sorriso e un approccio magnetici”

Popovich ci ha abituati a parole mai banali, che mettono in risalto l’uomo più dell’atleta che ha vinto 11 titoli in 13 anni di carriera e che ci ha lasciato all’età di 88 anni.

“I titoli vinti sono la conferma che era il vincente per eccellenza. Ma i suoi risultati più importanti sono stati i sei decenni trascorsi a lottare instancabilmente per i diritti civili e il progresso sociale. Bill Russell ha davvero reso il mondo un posto migliore”

Coach Pop on the passing of NBA legend Bill Russell. pic.twitter.com/89IrDvmIqO — San Antonio Spurs (@spurs) July 31, 2022

Il team texano ha condiviso anche un breve video che testimonia quanta stima ci fosse tra due leggende come Bill Russell e Tim Duncan accompagnandolo con la frase “Riposi in pace un vero pioniere e campione dentro e fuori dal campo”.

