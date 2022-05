I quintetti All-NBA 2021-2022

La NBA ha svelato i componenti dei tre quintetti All-NBA per la stagione 2021-2022. Modalità di votazione classica: Primo quintetto (5 punti), secondo (3 punti), terzo quintetto (un punto). La sommatoria ha disegnato il quadro dei migliori 15 giocatori della stagione.

Chi è stato votato nel primo quintetto All-NBA 2021-2022

Giannis Antetokounmpo è stato votato all’unanimità nel primo quintetto (500 punti totali). Per il grecog di Milwaukee si tratta della quarta inclusione nel First-team, la sesta in assoluto tra gli All- NBA. Nikola Jokic, bi-MVP della lega, ha ricevuto 88 preferenze per il primo quintetto (476 punti complessivi), così come Luka Doncic. Completano il First-team Devin Booker e Jayson Tatum. Per entrambi si stratta del debutto nel primo quintetto All-NBA.

The 2021-22 Kia All-NBA First Team: 🏀 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

🏀 Devin Booker (Phoenix)

🏀 Luka Dončić (Dallas)

🏀 Nikola Jokić (Denver)

🏀 Jayson Tatum (Boston) pic.twitter.com/D0H6GEDrea — NBA Communications (@NBAPR) May 25, 2022

Chi è stato votato nel secondo e terzo quintetto

Il secondo quintetto All-NBA stagionale include Joel Embiid (414 punti), Ja Morant (301 punti), Kevin Durant (276 punti), Stephen Curry (274) e DeMar DeRozan (184). Nel terzo quintetto, invece, inseriti Karl Anthony Towns (174 punti), LeBron James (169), Chris Paul (114), Trae Young e Pascal Siakam. Accanto ai due veterani dei quintetti tra i giocatori in attività, LeBron James (18 selezioni in carriera) e Chris Paul (11) c’è un debuttante All-NBA come il play degli Hawks.

