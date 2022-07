Thunder: Chet Holmgren a Seattle con le scarpe NBA di Kevin Durant, stagione MVP

Da seconda scelta assoluta del Draft NBA 2022 Chet Holmgren vuole riportare in alto gli Oklahoma City Thunder. Un messaggio chiaro, dichiarazione d’intenti che arriva anche da dettagli forse meno appariscenti. Nella notte il rookie ha regalato spettacolo in squadra con Paolo Banchero nella lega Pro-am The Crawsover, chiudendo a 34 punti, 14 rimbalzi e otto stoppate.

Chet Holmgren vola con le KD6 ai piedi

Nick De Paula, esperto di calzature sportive, ha notato ai piedi dell’ex Gonzaga Bulldogs le scarpe firmate Nike N7 della linea KD6, indossate appunto da Kevin Durant nella stagione 2013-2014, quella conclusa con il premio MVP della regular season. Solo il tempo dirà se le performance saranno a quel livello, ma il fatto che Holmgren le abbia sfoggiate a Seattle, peraltro da giocatore dei Thunder, non può passare inosservato.

