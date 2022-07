DeMar DeRozan racconta la free agency del mercato NBA 2021, tra Lakers e Bulls

La firma di DeMar DeRozan con i Chicago Bulls è stata una delle grandi sorprese della scorsa estate NBA. L’avvio di stagione assai promettente gli era valso peraltro più di una candidatura per l’MVP.

Riavvolgendo il nastro e tornando a quei mesi di attesa, il ricordo è comunque dolceamaro, come confidato dall’ex Raptors e Spurs, ospite del podcast curato da Draymond Green.

Di seguito un paio di passaggi sul tema estratti dalla lunga chiacchierata:

“I grandi nomi firmano sempre più o meno nel primo o secondo giorno [di mercato] io approcciai alla free agency con ancora un grosso punto interrogativo [attorno al mio nome]. Sarei forse finito da qualche parte con un contratto annuale? Avrei preso il minimo salariale? La narrativa nel complesso mi mise in un vicolo cieco. Per tutto il tempo, saranno stati tre, quattro giorni, non lasciai la stanza, non vidi il tramonto o l’alba. Ero depresso perché non sapevo dove c***o sarei finito.”