NBA, LeBron James pedala nel business: investimento in Canyon

LeBron James cura da anni con dovizia di particolari la sua immagine di businessman, parallela alla carriera da giocatore NBA. L’ultimo investimento da registrare in ordine di tempo è quello che riguarda il celebre marchio di biciclette Canyon. LRMR, l’agenzia di marketing di James – coinvolto insieme al partner in affari Maverick Carter – investirà 30 milioni nell’operazione per aiutare l’espansione negli Stati Uniti D’America Il valore del brand Canyon è ora stimato in 750 milioni di dollari.

Canyon accoglie LeBron James

Il CEO di Canyon, Nicolas de Ros Wallace, ha parlato così dell’intesa al Financial Times:

“LeBron è uno degli atleti più grandi a livello globale e si interessa davvero al ciclismo. La sua esperienza nel mercato sportivo e di vendita al dettaglio in America fanno di questa un’unione perfetta.”

