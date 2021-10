NBA, DeMar DeRozan sulla possibilità di andare ai Lakers: “Volevo tornare a casa”

In estate, l’attuale guardia dei Chicago Bulls, DeMar DeRozan, è stato più volte accostato ai Los Angeles Lakers. I gialloviola puntavano a formare un Big Three, e avevano messo gli occhi proprio su DeRozan, che era free agent. L’All-Star ha anche avuto una conversazione con LeBron James, per provare a “fare in modo che funzioni”. Le strade dei Lakers e di DeRozan si sono poi separate, con la franchigia che ha virato su Westbrook e il giocatore che ha firmato a Chicago.

In un’intervista con Draymond Green, la guardia di Bulls ha parlato proprio dei rumors di questa estate che lo vedevano vicino ai Lakers:

“Sì, voglio dire, era una possibilità reale. Sinceramente, ti mentirei se non ti dicessi che avevo voglia di tornare a casa, lo sai? Ho cercato di farlo accadere. C’era una vera possibilità che tutto questo accadesse. Alla fine, le cose non hanno funzionato, tu sai cosa intendo. Mah, Chicago è sempre stata nella mia Top 5, sempre nel mio radar. Si sono mossi per prendere Lonzo [Ball]. Ottima presa, sono un suo grande fan. La narrativa è cambiata con Zach [LaVine] che ha deciso di rimanere se fossi arrivato, e ovviamente Vucevic, abbiamo semplicemente messo in piedi la cosa.”

DeMar DeRozan, 32 anni, sarebbe stato interessante tanto quanto Westbrook da vedere di fianco a LeBron James e Anthony Davis. L’ex All-Star ha giocato le ultime tre stagioni ai San Antonio Spurs, senza ottenere grandi risultati di squadra. In questa stagione, i Lakers sfideranno i Bulls per la prima volta il 15 di novembre.

In carriera, DeMar DeRozan ha viaggiato con 20.1 punti, 4.4 rimbalzi e 3.8 assist di media per partita.

