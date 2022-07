NBA, JR Smith: “A volte non mi rendo conto di quanto sia stato fortunato durante la carriera”

JR Smith ha disputato un ottima carriera nella NBA. Dopo gli anni da star in maglia New York Knicks, si è rivelato un ottimo sesto uomo in grado di conquistare due anelli, il primo nel 2016 con i Cleveland Cavaliers e il secondo nel 2020 con i Los Angeles Lakers. Inoltre, grazie al suo eccentrico carattere è diventato l’idolo di molti tifosi.

Recentemente, l’ex giocatore è intervenuto al podcast ‘No chill’ di Gilbert Arenas. Durante l’intervista, ha risposto ad un fan il quale riteneva che JR avesse avuto una carriera nettamente migliore rispetto a quella di Tracy McGrady. Ecco la risposta in merito:

“Ma di che cosa stai parlando? Non è assolutamente vero. D’accordo, ho conquistato due titoli NBA, ma perché ho sempre avuto eccezionali compagni di squadra. Il mio merito è stato quello di aiutare un uomo che viaggiava a quaranta punti di media a serata. Posso dire di essere stato molto fortunato nel corso della mia carriera.”

Ovviamente, l’uomo a cui Smith fa riferimento non è altro che LeBron James. Fa molto piacere vedere il rispetto e la riconoscenza di JR nei confronti di T-Mac, giocatore dal talento sopraffino, ma dal fisico fin troppo delicato. In pochi si sarebbero aspettati una risposta di questo tipo da un personaggio come Smith, il quale ha spesso fatto parlare di sé in merito a mancanza di umiltà.

