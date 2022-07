NBA, Paolo Banchero prossimo ad indossare il Jordan Brand

Uno dei giocatori più attesi in vista dell’inizio della prossima stagione NBA è sicuramente Paolo Banchero. L’italoamericano prodotto dei Duke Blue Devils dovrà rispettare le numerose aspettative che i tifosi degli Orlando Magic hanno posto nei suoi confronti. Non solo, tutti gli appassionati della lega non aspettano altro che il suo debutto.

Nel frattempo, pur non avendo disputato nemmeno un minuto sul campo da gioco, il rookie sarebbe vicino a stipulare un contratto con il Jordan Brand. Secondo Shams Charania di ‘The Athletic’, l’annuncio ufficiale dovrebbe giungere a breve. Dunque, Banchero scenderà in campo con le iconiche Air Jordan.

Non essendo stato ufficializzato, i termini del contratto non sono ancora noti. Tuttavia, è certo che il giocatore dei Magic si unirà ad una lista di colleghi illustri, tra cui Luka Doncic, Russell Westbrook, Zion Williamson e Rui Hachimura.

Non ci resta altro che attendere l’esordio di Paolo nella NBA. Staremo a vedere se riuscirà a reggere la pressione delle aspettative e se replicherà le fantastiche carriere di altre due prime scelte assolute in maglia Magic, ovvero Penny Hardaway e Shaquille O’Neal.

Leggi anche:

NBA, JR Smith: “A volte non mi rendo conto di quanto sia stato fortunato durante la carriera”

Mercato NBA, Eric Paschall firma contratto annuale con i Minnesota Timberwolves

Mercato NBA, Draymond Green vuole l’estensione massima contrattuale