Sacramento Kings, ecco Matthew Dellavedova: ufficiale il ritorno in NBA

Il provino ha evidentemente dato i suoi frutti. A tre settimane dal primo approccio con i Sacramento Kings è ufficiale il ritorno nella lega di Matthew Dellavedova, già campione NBA con la maglia dei Cleveland Cavaliers nel 2015-2016. Quella al via in autunno sarà la 10ª regular season NBA in carriera per l’australiano, che in California ritrova un ex allenatore dei suoi esordi, ovvero Mike Brown. In Australia dallo scorso anno, Dellavedova porterà nello spogliatoio di Sacramento una quota d’esperienza non indifferente, da ottimo backup in cabina di regia. La sua ultima partita NBA risale al 25 aprile 2021 (Cavs sconfitti sul parquet degli Wizards, a Washington).

Matthew Dellavedova è un nuovo giocatore dei Sacramento Kings

Il tweet della squadra dà il benvenuto ufficiale a Delly.

