Zion Williamson e il peso, le condizioni del nuovo contratto NBA con Pelicans

Dal 2023-2024 scatterà per Zion Williamson il max contract firmato in estate con i New Orleans Pelicans. Il nuovo accordo potrebbe portarlo a guadagnare fino a 231 milioni di dollari in caso di inclusione in uno dei tre quintetti All- NBA. Non è sfuggita però in Louisiana la delicatezza del fisico dell’ex prima scelta assoluta al Draft NBA 2019.

Zion Williamson sulla bilancia per preservarne fisico: la scelta dei Pelicans

Esiste infatti una condizione che vincola la quota di stipendio garantita a Zion Williamson al mantenimento di un peso forma. Nello specifico si parla di 295 libbre nella somma tra peso e percentuale di massa grassa, ovvero poco meno di 134 kg. Le 85 partite disputate in tre anni, inutile nasconderlo, sono più di un campanello d’allarme e la franchigia non può far finta di nulla ignorando la situazione. Sono previsti dunque controlli periodici al peso di Zion per tutta la durata del max contract quinquennale. L’indiscrezione è riportata da Christian Clark di Nola.com.

Leggi anche:

Le 10 clausole nei contratti più assurde della storia dell’NBA

Sacramento Kings, ecco Matthew Dellavedova: ufficiale il ritorno in NBA

DeMar DeRozan racconta la free agency del mercato NBA 2021, tra Lakers e Bulls