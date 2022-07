Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, ora è ufficiale: James Harden rimane ai Philadelphia 76ers. L’annuncio è arrivato da Daryl Morey, presidente delle basketball operations di Philly, tramite vari post sui social e dal comunicato ufficiale della franchigia: per il Barba contratto biennale da 68,6 milioni di dollari e player option per la stagione 2023-2024.

James Harden: “Dal primo giorno mi sono sentito a casa. Farò di tutto per vincere”

Una settimana fa Adrian Wojnarowski di ESPN aveva anticipato il rinnovo di James Harden; esattamente sette giorni dopo è tutto ufficiale, con Il Barba che ha firmato un biennale con i 76ers da 68,6 milioni di dollari ed è prevista la player option per la stagione 2023-2024. Rispettata la volontà di Harden che, come spiega nel comunicato ufficiale, voleva rimanere a Philadelphia per vincere:

“È qui che voglio essere. È qui che voglio vincere e penso che abbiamo i pezzi per raggiungere questo obiettivo. Dal mio primo giorno con l’organizzazione dei 76ers, la squadra e i tifosi mi hanno aiutato a sentirmi a casa qui a Philadelphia: sono entusiasta di ripartire dalla scorsa stagione, non vedo l’ora di scendere in campo con i ragazzi e iniziare questo viaggio”

James Harden ha le idee chiare: aiutare i 76ers a vincere il titolo. Per farlo si è anche abbassato anche l’ingaggio, come spiega nel corso del comunicato:

“Prendo meno soldi quest’anno per ingaggiare tutti i giocatori di cui avevamo bisogno per aiutarci a competere ed essere l’ultima squadra a rimanere in piedi molto, molto importante per me. Volevo mostrare all’organizzazione, ai tifosi dei Sixers e a tutti gli altri che credono in ciò che stiamo cercando di realizzare e che cerco di realizzare individualmente: questo è ciò di cui mi occupo, questo è il mio lavoro”

Doc Rivers: “Con James lavoreremo giorno e notte per vincere il titolo”

Coach Doc Rivers potrà contare su James Harden, fresco di rinnovo con i 76ers. Un colpo importante perché, come spiega l’allenatore di Philadelphia, Il Barba ha il suo stesso obiettivo:

“Negli ultimi due anni abbiamo fatto grandi passi avanti verso il nostro obiettivo finale di diventare campioni. James ha il nostro stesso obiettivo di vincere un titolo e pensa che essere un 76er gli dia la migliore opportunità per farlo. Insieme, lavoreremo instancabilmente per raggiungere il nostro obiettivo”

