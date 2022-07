NBA, Sam Cassell loda Tyrese Maxey: “La sua etica lavorativa è quella dei migliori”

I Philadelphia 76ers sono tra le squadre più attese al grande salto di qualità durante la prossima stagione. Dopo lo scambio che ha portato James Harden nella città dell’amore fraterno e l’arrivo di PJ Tucker, la squadra dovrà dimostrare di poter competere seriamente per l’anello.

Grande contributo dovrà essere dato dai giovani della squadra, in particolare da Tyrese Maxey, celebrato da Sam Cassell come uno dei migliori con cui potesse sperare di lavorare.

Il vice allenatore Sam Cassell ha dedicato molto del suo lavoro a Philadelphia allo sviluppo dei giovani, affiancato da Spencer Rivers, figlio del coach.

“Io e Spence parliamo spesso di come vogliamo che i giovani della squadra diventino migliori, non solo Maxey. E Spencer è come una spugna, riesce a prendere il meglio da ogni cosa che lo circonda. Abbiamo la stessa visione delle cose, riguardo lo sviluppo dei giovani e il giusto approccio da avere in palestra, giorno per giorno.”

Cassell poi ha parlato nello specifico di Tyrese Maxey, elogiandolo per la sua grande etica lavorativa.

“In verità non sono così duro con i ragazzi. Avere a che fare con atleti come Tyrese Maxey ci facilita di molto le cose. Parliamo di un guru dei workout, sa sempre come lavorare al meglio su ogni esercizio in campo e in palestra. La lega è già piena di giocatori di altissimo livello, ma se tutti avessero l’intensità e l’etica lavorativa di Tyrese, beh, parleremo non solo di buone squadre ma di ottime squadre.”