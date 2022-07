Draymond Green è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei Golden State Warrios verso il titolo: vista la sua storia con la città di San Francisco, il giocatore ora vuole l’estensione massima contrattuale da 138,4 milioni per quattro anni. Cifra troppo alta per le casse di Joe Lacob che ha dovuto pagare circa 360 milioni tra stipendi e tassa di lusso: dalla prossima settimana inizieranno le trattative con Green.

Draymond Green wants and believes he deserves a max contract extension, sources tell @anthonyVslater & @ThompsonScribe.

Including this coming season, such a deal would lock in Green for $164.2 million over five years.

