Mercato NBA, i Lakers aspettano Irving prima di scambiare per Eric Gordon

La guardia degli Houston Rockets, Eric Gordon, è uno dei giocatori più menzionati quando si parla dei Los Angeles Lakers, data la necessità dei losangelini di aggiungere tiratori in squadra.

Gordon è considerato una opzione comoda dalla squadra, tenendo in considerazione l’età non in linea con il progetto di rebuilding di Houston e il minore numero di assets necessari per convincere i texani a cederlo.

I Los Angeles Lakers aspettano Kyrie Irving prima di muoversi sul mercato

Nelle ultime ore, l’analista NBA Marc Stein ha offerto la sua visione della situazione, commentando in questo modo:

“Credo che in generale i Lakers stiano prendendo tempo per quanto riguarda gli scambi minori, come quello riguardo Eric Gordon o opzioni varie con Indiana. Questo perché vorrebbero prima conoscere il destino di Kyrie Irving, in uscita da Brooklyn.”

I Lakers si trovano in una situazione piuttosto intricata per quanto riguarda il salary cap. Questo perché la squadra si trova sopra il tetto salariale e qualsiasi giocatore ottenuto in questa finestra di mercato non sarebbe scambiabile per 60 giorni.

Ad ora tutte le trattative sembrano essersi arenate, considerato lo scarso interesse mostrato dai Brooklyn Nets per Russell Westbrook e il suo pesante contratto. La speranza dei gialloviola è che Irving forzi la mano, ma la guardia non ha richiesto pubblicamente uno scambio e la squadra newyorkese sta provando in tutti i modi ad ottenere il massimo da un eventuale scambio.

In caso di addio di Kevin Durant, anche Kyrie Irving potrebbe lasciare Brooklyn, che in quel caso sarebbe orientata al rebuilding.

Leggi anche:

La NBA non avrà l’obbligo vaccinale per la stagione 2022-2023

NBA, Jayson Tatum: “Durant è un grande giocatore, ma non sono io a decidere. Amo la mia squadra”

NBA, Chip Engelland si aggrega al coaching staff degli Oklahoma City Thunder