La NBA non avrà il mandato vaccinale per la nuova stagione alle porte: non ci sarà l’obbligo di vaccinarsi, ma la lega suggerirà a tutto il personale coinvolto – compresi i giocatori – a essere aggiornati con il ciclo di vaccini contro il Covid-19. Sono previsti test periodici per i giocatori che non vorranno sottoporsi al vaccino.

NBA, niente mandato vaccinale ma controlli più frequenti per chi non si vaccina

Come scrive Vincent Goodwill di Yahoo Sports, per la stagione 2022-2023 la NBA non ha disposto nessun mandato vaccinale: questo significa che non ci sarà l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19. Tuttavia la lega spingerà affinché tutti si sottopongano ai richiami e ai cicli di vaccinazione. La lega deve parlare con la NBPA (Associazione giocatori) ma sembra che saranno previsti molti più controlli ai giocatori che non si vaccineranno.

According to a league memo obtained by @YahooSports, the NBA will not have a vaccine mandate in place next season, but will strongly suggest all personnel be up to date with vaccinations. Periodic testing of unvaccinated players could be allowed, pending discussions with NBPA — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) July 26, 2022

La scorsa stagione non c’era un obbligo di vaccinale per i giocatori, ma la vaccinazione contro il Covid-19 era richiesta a tutto lo staff delle squadre che lavorava, durante le partite, nel raggio di 15 metri dai giocatori e dagli arbitri, su tutti allenatori e membri del front-office.

Le possibili regole anti-Covid per la prossima stagione

Nonostante la NBA non abbia un mandato vaccinale per la nuova stagione alle porte, le regole anti-Covid per la prossima stagione potrebbero essere imposte dai vari Stati e città delle squadre: all’inizio della scorsa stagione molte franchigie – tra cui i Golden State Warriors, i Knicks, i Brooklyn Nets e i Toronto Raptors – hanno giocato in città con politiche vaccinali più severe anche se, alla fine, le regole che colpivano i Warriors, i Nets e i Knicks sono state ritirate a marzo.

Discorso diverso per i Raptors, visto che ia i giocatori di casa che quelli ospiti sono ancora soggetti alle regole canadesi per i viaggiatori non vaccinati: richiesto un periodo di quarantena di 14 giorni al momento dell’ingresso nel Paese, una mossa che di fatto impedisce a qualsiasi giocatore NBA senza vaccino di vestire la maglia dei Raptors o di giocare contro di loro.

