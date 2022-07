NBA, Warriors: Klay Thompson migliorerà, parola di papà Mychal

Gli Splash Brother Curry e Thompson, coppia ritrovata, hanno portato a Golden State il settimo titolo NBA nella storia della franchigia non più tardi di un mese fa. Steph ha incantato con prestazioni monstre anche alle Finals, Klay si è difeso – e ha difeso – come ha potuto, ma è chiaro che due anni di sostanziale stop abbiano inciso sulle sue performance in senso assoluto.

Testa e fisico: Klay così Thompson torna al top

Ospite del Willard & Dibs Show sulle frequenze di 95.7 The Game, papà Mychal non ha posto limiti ai progressi del figlio:

“L’anno prossimo [ Klay] farà addirittura meglio perché avrà un’intera offseason a disposizione per allenarsi, distante dai suoi [recenti] infortuni. Ha giocato alla grande in marcatura su due dei migliori realizzatori nella lega, [Jaylen] Brown e [Jayson] Tatum: se puoi mettere il corpo davanti al tuo avversario diretto, significa che stai bene.”

