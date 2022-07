NBA, Jabari Smith Jr ha sorpreso tutti per il suo impatto difensivo

In un recente episodio del podcast “Game Theory”, gli analisti di The Athletic, Sam Vecenie e Adam Spinella, hanno parlato dell’enorme contributo difensivo mostrato da Jabari Smith Jr con gli Houston Rockets.

Durante la parte centrale dell’episodio, infatti, i due analisti hanno riguardato alcuni momenti chiave della Summer League 2022, per parlare della terza scelta al Draft di quest’anno.

“Jabari è stato grandissimo per quanto riguarda la difesa, il suo impatto è stato enorme. L’abilità di cambiare su tutti, la protezione del ferro sul lato debole, e le rotazioni. Houston può cambiare su tutti e Jabari è stato una enorme spina nel fianco per tutte le guardie della Summer League.”

“A lui piace fare queste cose. Vuole questo tipo di responsabilità. Ragazzi come Jabari che credevano di essere scelti alla n.1 e poi sono scalati di qualche posto possono vivere tale delusione in modo diverso. Lui ha un carattere forte, non gli basta essere il punto focale dell’attacco di Houston. Vuole provare di poter difendere, e di poter fare la differenza durante quelle partite in cui la palla non entra. Questo mi ha impressionato di Jabari, la sua consistenza in difesa. Raramente si vede un ragazzo intenzionato a mettere tutto questo impegno in difesa sin da subito.”