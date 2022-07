NBA, botta e risposta tra Jerry West e JJ Redick

Nell’ultima settimana c’è stato qualche screzio tra l’Hall of Famer Jerry West e JJ Redick.

L’ex giocatore dei Magic e dei Clippers, parlando delle legacy di Bob Cousy e Chris Paul, ha accusato l’ex guardia dei Celtics di aver giocato in un’era in cui veniva marcato da “idraulici e pompieri”.

Jerry West è intervenuto con parole forti contro Redick durante il programma “Sirius XM NBA Radio”, difendendo uno dei suoi più grandi rivali.

“So che JJ è un ragazzo intelligente e sta facendo il suo lavoro, ma credo che non dovrebbe parlare, considerando la sua carriera. Ditemi cosa ha fatto, oltre a tenere 12 punti di media nella lega. Si arriva ad un certo punto in cui, quando ci si guarda dietro, i numeri contano tanto. Non credo che JJ dovrebbe andare a guardare i difetti di altri giocatori, quando non è mai stato un giocatore d’élite. Sicuramente era un buon giocatore, ma non ha mai marcato i migliori giocatori avversari, si è guadagnato il suo posto in squadra per la sua abilità al tiro.”