NBA, T-Mac torna a parlare del suo rapporto con Vince Carter

Tracy McGrady è stato di recente ospite presso il Podcast “Showtime With Coop” e tra i tanti argomenti trattati, ha parlato del suo grandissimo rapporto di amicizia con Vince Carter.

Arrivato nella lega nel 1997, T-Mac ha debuttato in NBA solo un anno prima del suo cugino di terzo grado Carter, e ha condiviso con lui lo spogliatoio ai Toronto Raptors.

Successivamente, nella girandola di squadre in cui ha militato nella sua carriera da girovago, T-Mac ha incontrato tantissime volte Vince Carter sul parquet, ma solamente come avversario.

“Carter fa parte della mia famiglia. Parliamo di un ragazzo da cui ho imparato molto, sin da subito, perché si è preso la lega durante il suo anno da rookie. Il suo arrivo è stato travolgente come un tornado. Elettrizzante, è sempre stato amato dal pubblico e infatti risultava sempre tra i primi giocatori scelti agli All-Star Game.”

La domanda successiva è stata un confronto diretto tra i due, riguardo chi fosse il migliore schiacciatore tra McGrady e Carter.

“Beh Vince. Non esiterei mai a dirlo, per me lui è il migliore schiacciatore di sempre.”