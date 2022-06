NBA, Klay Thompson ricorda infortunio alle Finals 2019; Curry chiosa: “Ne parleremo per molto tempo”

A tre anni dall’infortunio alle NBA Finals 2019, trovarsi sullo stesso palcoscenico è per Klay Thompson un toccasana. L’anniversario, ricordato con sentimenti contrastanti, è il leitmotiv della sua conferenza stampa pre-Gara 5 e non solo.

Ecco le dichiarazioni di Klay in proposito:

“Tante emozioni quel giorno. Arrivammo molto vicini a una nuova possibilità di three-peat, cosa mai riuscita dai tempi di Kobe e Shaq. Quando mi feci male al ginocchio attraversai un territorio per me inesplorato perché ero stato in grado di far parte delle lineup con costanza per tutta la carriera. Dovetti cambiare il mio approccio con tanti mesi di allenamento davanti. Fu dura perché non ebbi una vera pausa. Di solito, dopo una stagione così lunga ti prendi un break estivo, io dovetti passare alla riabilitazione. Ciclo lungo da lì in poi, un paio d’anni. […] Essere qui di nuovo oggi [mi fa dire che] non cambierei nulla di ciò che ho fatto. […] Non avevo mai affrontato un infortunio di quella gravità, non pensavo fosse qualcosa di serio. Quando però sei in lotta per il titolo e giochi davanti ai tifosi l’adrenalina è così alta che ignori ciò che ha senso. Corricchiare con una lesione al crociato non è sicuramente tra le cose più sensate [da fare]. Non avevo idea dell’anniversario, forse mi prenderò un momento per ricordarlo, ma una volta in campo voglio vincere ad ogni costo.”