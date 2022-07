Mercato NBA, i Boston Celtics irrompono su Durant: ecco la potenziale offerta

Kevin Durant ai Boston Celtics? Non impossibile. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski in queste ore, la franchigia biancoverde starebbe pensando di avanzare una proposta di trade ai Brooklyn Nets e si candida come potenziale acquirente. A quattro settimane dalla richiesta di scambio arrivata direttamente dal giocatore, ora la situazione sembra schiarirsi. Specialmente se Boston metterà sul tavolo diverse pedine di rilievo.

NBA, la possibile offerta di Boston per Durant

Secondo i ben informati, i Celtics potrebbero pensare di mettere sul piatto Jaylen Brown, insieme ad altri giocatori di contorno come Al Horford, i due Williams (Robert e Grant), Marcus Smart, Derrick White e Payton Pritchard. Ovviamente, non tutti insieme. L’unico considerato incedibile è Jayson Tatum, su cui la franchigia fa un ragionamento di ‘bandiera’. Contratto non cedibile, invece, quello di Danilo Gallinari – appena approdato all’interno del roster di Ime Udoka.

Rimane da capire, ora, se le parti riusciranno ad avvicinarsi nei prossimi giorni, prima di possibili inserimenti da parte di altre franchigie. Durant – lo ricordiamo – ha chiesto a Brooklyn di essere scambiato preferibilmente in direzione Miami o Phoenix.

ESPN Sources: As Brooklyn Nets star Kevin Durant’s trade request approaches its fourth week, the Boston Celtics have emerged among teams engaged in talks on a possible deal. Story: https://t.co/eXpn6fRoYl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2022

