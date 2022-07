Mercato NBA, Bam Adebayo parla del suo futuro

A Miami farà ancora più caldo quest’estate. Dopo i ritorni di Caleb Martin, Victor Oladipo e Dewayne Dedmon, si lavora per dare a Erik Spoelstra quel giocatore che possa far fare il salto di qualità ad una squadra già attrezzata alla lotta per il titolo, come abbiamo visto negli scorsi anni.

Non è un segreto come si valutino diversi scenari per arrivare a Kevin Durant o Donovan Mitchell e, inevitabilmente, il nome di Bam Adebayo è parte integrante di eventuali trattative.

Il giocatore, a questo proposito, ha commentato al South Florida Sun-Sentinel:

“Il concetto è sempre lo stesso, controlla quel che puoi controllare quindi vado avanti come al solito. Mi alzo presto, mi alleno, mi diverto con questi ragazzi [i compagni di Miami] e vado a casa a dormire.”

Il giocatore è a Miami dalla stagione 2017-2018 quando fu selezionato al draft 2017 con la quattordicesima chiamata assoluta. Ogni anno si è dimostrato sempre più una pedina fondamentale all’interno dell’organizzazione. Lo scorso anno è riuscito a mettere insieme una doppia-doppia di media con 19.1 punti, 10.1 rimbalzi e 3.4 assist a partita nonostante gli infortuni.

Adebayo ha firmato un estensione quinquennale nel 2020 da 163 milioni. Non sembra che Miami voglia rinunciare ad un giocatore con le sue potenzialità ma l’estate di mercato potrebbe riservare ancora delle sorprese.

