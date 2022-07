Mercato NBA, interesse dei Lakers per Buddy Hield?

Secondo Dave McMenamin di ESPN i Los Angeles Lakers e gli Indiana Pacers hanno ripreso a discutere di Buddy Hield. Le voci d’interesse dei gialloviola nei confronti del giocatore non sono nuove. Già un’estate fa i losangelini avevano provato a portarlo nella città degli angeli prima di virare definitivamente su Russel Westbrook.

Ora l’interesse su Hield torna vivo in attesa di ulteriori aggiornamenti sul fronte Kyle Irving. La guardia era un cliente di Rob Pelinka, quando svolgeva il ruolo di agente, prima di diventare parte integrante dell’organizzazione Lakers, il che potrebbe facilitare la trattativa.

Il giornalista aggiunge ai microfoni di NBA Today come sia da escludere che Talen Horton-Tucker possa essere coinvolto in un possibile scambio.

Buddy Hield ha in essere ancora due anni di contratto con i Pacers che chiameranno nelle sue tasche 20.522.728 milioni nel 2022-2023 e 18.568.183 nel 2023-2024. Queste cifre sembrerebbero annoverare l’ipotesi che possa essere più facile per i Lakers eguagliare il suo stipendio in entrata senza per forza includere Russell Westbrook in un ipotetica trattativa.

Le porte girevoli del mercato NBA sono ancora aperte e tutto può succedere da qui alla fine del mercato ma sicuramente un giocatore da 15.6 punti, 4.4 rimbalzi e 2.8 assist può fare utile a qualsiasi squadra. Da valutare quale possa essere il ruolo di Buddy Hield all’interno della squadra di Darvin Ham.

.@mcten on the latest trade rumors surrounding the Lakers

"There has been some talks reengaged between the Lakers and the Indiana Pacers that would center around a Buddy Hield deal."

