Mercato NBA, i Brooklyn Nets confusi da Kevin Durant

A quanto pare i Brooklyn Nets non hanno capito al 100% le motivazioni che hanno portato Kevin Durant a chiedere una trade. Secondo quanto riferito da Brian Windhorst, all’interno del programma “Get Up” di ESPN, parrebbe che le trattative per una sua cessione siano al momento arenate fino a che il giocatore non farà chiarezza a riguardo.

Il giornalista aggiunge

“Nessuno sa quale sia il pensiero di Durant al momento. Le sue comunicazioni con i compagni e altri giocatori nella lega sono rare. E penso che gli stessi Nets non abbiano ancora capito come mai Durant abbia chiesto una cessione. Ha parlato con il proprietario Joe Tsai dando un motivo ma sono certo che i Nets non abbiano capito al 100% il motivo.”

A meno di clamorosi colpi di scena, come qualche squadra che decida di accontentare i Nets e le loro richieste, bisognerà aspettare un passo in avanti del giocatore.

I Nets al momento hanno acquisito via Free Agency T.J. Warren e Edmond Sumner e via trade tramite Jazz, la guardia Royce O’Neale. Inoltre hanno rifirmato Patty Mills con un biennale. Al momento sono diverse le squadre interessate al talento, l’ultima delle quale sembrerebbero essere i Toronto Raptors. Il futuro di Durant è ancora sconosciuto e sembra che possa restarlo ancora lungo.

