NBA, Danilo Gallinari: “Posso fare da centro per i Celtics”

Nella giornata di ieri il nuovo acquisto dei Boston Celtics, Danilo Gallinari, non ha perso tempo per esternare il suo entusiasmo nell’essere entrato a far parte del gruppo allenato da Ime Udoka. Ospite di CLNS, podcast a cura di Sherrod Blakely, si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata nella quale ha toccato diversi punti chiave della sua nuova avventura.

L’azzurro ha rivelato quanto, almeno in un paio di volte, abbia sfiorato l’approdo ai Celtics:

“Ci siamo andati vicini da quando Brad [Stevens – ai tempi allenatore dei Celtics, ora dirigente] ha assunto il ruolo di head coach anni fa…Ci siamo sentiti più volte, alla fine siamo riusciti a concretizzare…”

Sul suo ruolo nella rotazioni di coach Udoka:

“Penso di poter essere utile semplicemente facendo quello che ho fatto per tutti questi anni. I Celtics l’anno scorso hanno svolto un ottimo lavoro, ma penso di poter essere utile. La mia posizione sarà quella di backup della power forward, ma farò qualsiasi cosa, sono in grado di giocare in diverse posizioni. Non ho mai giocato da centro, ma sono pronto a farlo se ce ne sarà bisogno. Non ci sono problemi.”

NBA, la voglia di titolo del Gallo

Un Gallinari pronto a dare il meglio di se, alla rincorsa dell’anello tanto agognato:

“Penso che abbiamo un gruppo giovane e affiatato, con molta esperienza. Insieme hanno raggiunto i playoff più volte e soprattutto quello che hanno fatto l’anno scorso… Penso che sia un gruppo che può fare veramente bene in futuro e quindi questo era l’obiettivo principale per me. Far parte di questo gruppo, di questa città, franchigia, storia. Un sacco di motivi.”

Vedremo come Gallinari verrà impiegato sul parquet dal suo coach, nel frattempo sembra che lui non veda l’ora di indossare la canotta n. 8 dei Celtics.

