NBA, Atlanta Hawks: in arrivo Kyle Korver nel front office

Le strade degli Atlanta Hawks e di Kyle Korver si intrecciano di nuovo. È notizia recente, infatti, che il giocatore entrerà a far parte del front office della squadra della Georgia. A riportare la notizia è Shams Charania di “The Athletic”.

Korver ha giocato per gli Hawks dal 2012 al 2017 (per poi passare in maglia Cleveland Cavaliers), partecipando anche all’All-Star Game nel 2015. Dopo una serie di trade che lo hanno portato a cambiare squadra regolarmente nella stagione 2019-2020 si accasò ai Milwaukee Bucks. Al termine di quella stagione, conclusa all’interno della bolla di Orlando, si ritira con all’attivo 1232 partite giocate e un 43% da tre, che lo rendono uno dei tiratori più prolifici.

Nel suo palmarès 4 premi per miglior tiratore da tre punti (2010, 2014, 2015, 2017) e un premio come miglior realizzatore di tiri liberi (2007). Ha raggiunto le finali NBA due volte con i Cavs di Lebron James nel 2017 e nel 2018, perse entrambe contro i Golden State Warriors. Nella scorsa stagione era assistente di Steve Nash ai Nets con il ruolo di development coach.

Ora il nativo della California avrà un ruolo dirigenziale, probabilmente come supervisore dello sviluppo dei giocatori.

The Atlanta Hawks are finalizing the hire of Kyle Korver to a front office role, sources tell @TheAthletic @Stadium. Korver played in Atlanta from 2012-17, making the All-Star team in 2015. He was a Nets player development coach last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2022